Людям следует знать, что у Международного союза биатлонистов есть власть и он заставляет спортсменов ехать в Россию, заявил американский биатлонист Доуэлл Бэйли. Бэйли призвал сменить руководство IBU Фото: ЕРА Сам Бэйли решил бойкотировать российский этап КМ и объявил о завершении карьеры 18 марта, после этапа в Хольменколлене.По словам Бэйли, он знает многих спортсменов и сборные, которые хотели бы присоединиться к бойкоту. Он отметил, что сборная Чехии решила не ехать в Россию, но чехам придется это сделать, если они не хотят потерять квоты на следующий сезон и деньги. Спортсмен уверен, людям следует знать, что у IBU "есть власть и они заставляют спортсменов ехать в Россию".Бэйли призвал сменить руководство союза, в частности его главу Андреаса Бессеберга.Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22-го по 25 марта. Бойкотировать соревнования намерены спортсмены из США, Чехии и Канады. Таким образом они протестуют против систематического применения допинга российскими спортсменами в последние годы.Олимпийский чемпион зимних Игр в Пхенчхане, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что ему угрожают из России из-за его решения присоединиться к бойкоту. Самуэльссон добавил, что был сильно удивлен решением и дальше проводить соревнования в России, несмотря на допинговые скандалы. Биатлонист считает, что в IBU много коррупции и в решении сохранить соревнования могут быть замешаны деньги.Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью российскому изданию "Советский спорт", которое вышло 13 марта, заявил, что все украинские сборные, в том числе биатлонная, будут бойкотировать соревнования в РФ. По его словам, решение было принято во время совещания со Ждановым. Брынзак добавил, что украинская биатлонная команда снялась с российского этапа Кубка мира.14 марта министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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