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Чемпион мира по биатлону заявил, что IBU вынуждает спортсменов ехать на этап Кубка мира в Тюмень
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21.03.2018 11:02
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Людям следует знать, что у Международного союза биатлонистов есть
власть и он заставляет спортсменов ехать в Россию, заявил
американский биатлонист Доуэлл Бэйли. Бэйли призвал сменить
руководство IBU Фото: ЕРА Сам Бэйли решил бойкотировать российский
этап КМ и объявил о завершении карьеры 18 марта, после этапа
в Хольменколлене.По словам Бэйли, он знает многих спортсменов
и сборные, которые хотели бы присоединиться к бойкоту. Он отметил,
что сборная Чехии решила не ехать в Россию, но чехам придется это
сделать, если они не хотят потерять квоты на следующий сезон и
деньги. Спортсмен уверен, людям следует знать, что у IBU
"есть власть и они заставляют спортсменов ехать в Россию".Бэйли
призвал сменить руководство союза, в частности его главу Андреаса
Бессеберга.Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с
22-го по 25 марта. Бойкотировать соревнования намерены спортсмены
из США, Чехии и Канады. Таким образом они
протестуют против систематического применения
допинга российскими спортсменами в последние годы.Олимпийский
чемпион зимних Игр в Пхенчхане, шведский биатлонист Себастьян
Самуэльссон заявил, что ему угрожают из России из-за его решения
присоединиться к бойкоту. Самуэльссон добавил, что был сильно
удивлен решением и дальше проводить соревнования в России, несмотря
на допинговые скандалы. Биатлонист считает, что в IBU много
коррупции и в решении сохранить соревнования могут быть замешаны
деньги.Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в
интервью российскому изданию "Советский спорт", которое вышло
13 марта, заявил, что все украинские сборные, в том числе
биатлонная, будут бойкотировать соревнования в РФ. По его
словам, решение было принято во время совещания со Ждановым.
Брынзак добавил, что украинская биатлонная команда снялась с
российского этапа Кубка мира.14 марта министр молодежи и
спорта Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия
национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях
на территории России.
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