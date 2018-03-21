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|Украина самая дешевая страна Европы - рейтинг
|21.03.2018 11:36
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В мире дешевле, чем в Украине, можно прожить только в Пакистане и ЕгиптеУкраина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое между европейских стран.
Фото: EPA / UPG
Таковы результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub, сообщает BBC .
Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, стоимость аренды жилья, еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.
Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.
Также между самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.
В пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.
Украина в рейтинге самых дорогих стран занимает 113 место.
Напомним, Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира и занимает 110 место из 133 проанализированных населенных пунктов.