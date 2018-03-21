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Украина самая дешевая страна Европы - рейтинг
21.03.2018 11:36
Украина самая дешевая страна Европы - рейтинг
В мире дешевле, чем в Украине, можно прожить только в Пакистане и Египте
Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое между европейских стран.
Украина самая дешевая страна Европы - рейтинг Фото: EPA / UPG

Таковы результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub, сообщает BBC .

Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, стоимость аренды жилья, еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.

Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.

Также между самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.

В пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Украина в рейтинге самых дорогих стран занимает 113 место.

Напомним,  Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира и занимает 110 место из 133 проанализированных населенных пунктов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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