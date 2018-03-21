В мире дешевле, чем в Украине, можно прожить только в Пакистане и Египте

Таковы результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub, сообщает BBC .

Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, стоимость аренды жилья, еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.

Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.

Также между самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.

В пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Украина в рейтинге самых дорогих стран занимает 113 место.