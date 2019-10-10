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|Президент получает медицинскую помощь, но продолжает пресс-марафон
|10.10.2019 19:02
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Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах заведения, где проходит пресс-марафон, признался журналистам, что ему сделали уколы для поддержания утомленных голосовых связок. Об этом передают
Глава государства признался, что связки - его слабое место, и он рискует потерять голос.
Он добавил, что после восьми часов пресс-марафона чувствует себя нормально, хотя голос и садится. Жестом президент показал, что ему ставят уколы.
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с представителями СМИ.
Во время пресс-марафона с журналистами пресс-секретарь Зеленского прервала мероприятие словами: "А у нас хорошая новость. У нас мировой рекорд!"
Перед камеры вышел представитель Национального реестра рекордов и сказал, что Зеленский установил новую планку по длительности общения с перссой.
"Уже сейчас пресс-конференция длится больше восьми часов, побит рекорд, не буду говорить чей", - сказал мужчина.
Затем он вручил президенту диплом. На это Зеленский сказал, что он скромный человек и особой радости не показал. Он спросил у Мендель, кто подготовил вручение. На что она ответила, что с ее стороны ничего такого не планировалось и не готовилось.
До Зеленского самую длинную пресс-конференцию в мире провел Александр Лукашенко. В 2017 году президент Белоруссии отвечал на вопросы журналистов 7 часов 20 минут. Зеленский уже говорит 8 часов.