Францмаер получит компенсацию в размере 317 368 евро, что отражает дополнительные средства, которые он должен был получить в должности, а также убытки

Питер Францмаер подал в суд за дискриминацию после того, как получил повышение в транспортном министерстве в 2011 году. Тогда должность отдали руководительницы другого департамента Урсуле Зехнер, - сообщает The Local.

Федеральный административный суд Австрии согласился с заявителем, постановив, что существует "заметное шаблон, согласно которому (Зехнер) изначально находилась в более выгодной позиции, чем другие кандидаты".

Францмаер получит компенсацию в размере 317 368 евро, что отражает дополнительные средства, которые он должен был получить в должности, а также убытки.

Тогдашняя министрка транспорта Дорис Буре заявила, что при назначении Зехнер придерживались всех соответствующих юридических процедур.

Она отметила, что окончательное решение приняли из-за "массовую непредставленисть женщин", хотя все кандидатуры на должность были высококвалифицированные.

"Я надеюсь, что нынешнее решение не поставит под вопрос принцип поощрения продвижения женщин", - добавила она.