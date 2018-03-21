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|В Австрии чиновник выиграл суд о половой дискриминации и получит 317 000 евро
|21.03.2018 11:44
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Францмаер получит компенсацию в размере 317 368 евро, что отражает дополнительные средства, которые он должен был получить в должности, а также убыткиАвстрийский чиновник получит более 300 000 евро по решению суда, который подтвердил, что мужчины несправедливо не повысили на работе из-за его пол.
Фото: thelocal.at
Питер Францмаер подал в суд за дискриминацию после того, как получил повышение в транспортном министерстве в 2011 году. Тогда должность отдали руководительницы другого департамента Урсуле Зехнер, - сообщает The Local.
Федеральный административный суд Австрии согласился с заявителем, постановив, что существует "заметное шаблон, согласно которому (Зехнер) изначально находилась в более выгодной позиции, чем другие кандидаты".
Францмаер получит компенсацию в размере 317 368 евро, что отражает дополнительные средства, которые он должен был получить в должности, а также убытки.
Тогдашняя министрка транспорта Дорис Буре заявила, что при назначении Зехнер придерживались всех соответствующих юридических процедур.
Она отметила, что окончательное решение приняли из-за "массовую непредставленисть женщин", хотя все кандидатуры на должность были высококвалифицированные.
"Я надеюсь, что нынешнее решение не поставит под вопрос принцип поощрения продвижения женщин", - добавила она.
Напомним, в первом полугодии 2017 среднемесячная зарплата мужчин в Украине превысила зарплату женщин на 26,6%.