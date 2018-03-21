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Свидетель Януковича о майдановцах: В первых рядах стояли обычные люди, как в деревнях. А некоторые стояли в железках
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21.03.2018 11:50
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Свидетель со стороны беглого экс-президента Виктора Януковича
Оксана Медиева заявила в суде, что 18 февраля 2014 года в
Мариинском парке на сторонников Януковича напали с петардами,
дубинами, салютами и камнями. Свидетель со стороны Януковича дала
показания в режиме видеоконференции из оккупированного Крыма Фото:
ЕРА Медиева находится в оккупированном Крыму и дает показания
Оболонскому суду Киева в режиме видеоконференции.Свидетель защиты
рассказала, что в феврале 2014 года находилась в Мариинском парке
"с ребятами из Киева". По ее словам, 18 февраля активисты Майдана
бросали в сторонников Януковича копейками, потом начали бросать
камни."Они начали бросать петарды сначала, зажигательные смеси и,
знаете, такие квадратные, как салюты, прямо зажженные салюты. И вот
это вот все летало. Потом мы находили петарды, которые не
разорвались. К ним были привязаны пакеты с такими маленькими
гвоздичками", – заявила она.По словам Медиевой толпа несколько
раз прорывалась к ним и побила "очень многих ребят". Затем стороны
опять разделила милиция."Опять они кричали лозунги, что мы
предатели. Опять начала толпа к нам прорываться. Потом толпа
разбежалась и ушла на Майдан... В первых рядах стояли обычные люди,
как в деревнях, в шапочках обычных. А вот некоторые стояли в таких
железках. И как булава у них как самодельная, была такая дубинка с
большими гвоздями. Она была в крови, а может быть, просто
покрасили. Всякие дубинки у них были, какие-то железяки... Много
всякого другого было оружия", – продолжила свидетель.Она
рассказала, что они остались и на 19 февраля, не поехав в Крым. По
словам Медиевой, утром 20 февраля полицейские кричали им, что на
антимайдановцев идут люди с Майдана и "бегите быстрей в автобусы".
Представитель обвинения предложил остановить допрос, поскольку
свидетель рассказывает факты, которые не касаются уголовного дела.
Однако суд отклонил это ходатайство."Мы пошли посмотреть. Нам же
было интересно, что там. И правда, стояли впереди ребята,
сотрудники внутренних войск... Видела, как шла колонна... с
оружием. Они стреляли, и, когда мы увидели, как падают эти ребята
из внутренних войск, мы испугались, убежали в автобусы и начали из
Киева уезжать", – заявила Медиева.Янукович был президентом
Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из
страны находится в России.В Оболонском суде Киева
рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
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