Сводка Новостей
- Новинский заявил, что 70% украинцев – в "партии мира"
- Россия ограничила пропуск фур на границе с Украиной
- "Родственники". Литвинова поделилась снимком с Ефремовым и его дочерью
- Жертвами взрыва в столице Афганистана стали не менее 26 человек
- "Ты сука, тварь! Животное ты. Говно вонючее". Учительница из Василькова оскорбляла детей на уроке. Видео
|Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании "выборов" в Крыму
|21.03.2018 11:52
|
Дебаты могут состояться на апрельской сессии Ассамблеи в СтрасбургеВице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев подал заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания русских "выборов" в аннексирована Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.
Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk
" Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексирована полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге ", - отметил Арьев , сообщает "Радио Свобода "" Крим.Реалии ".
"Но, конечно, мы можем предпочесть поддержке срочных дебатов по расширенной тематики по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", - отметил Арьев.
Также в Европейском Союзе заявляют , что ЕС не признает незаконной аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенных там выборов российского президента.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.
Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.
Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.
Отметим, что н ародный депутаты Максим Бурбаки и Георгий Логвинский внесли в Верховную Раду проект постановления о непризнании выборов президента России.