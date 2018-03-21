Следователи не нашли состава преступления

САП закрыла дело по п.2 ч.1 ст.284 УПК, то есть в связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного преступления" , - Будник сообщил Украинским Новостям.

Как отмечает издание "Преступности.НЕТ", 5 декабря 2017 Генпрокуратура передала уголовное производство по подследственности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру в связи с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс. 15 марта САП закрыла уголовное производство согласно пункту 2 части 1 статьи 284 УПК Украины ( "Установлено отсутствие состава уголовного преступления").

Апелляционный суд Киева восстановил в должности начальника департамента полиции охраны Сергея Будника , задержанного при получении 96 тыс. Гривен взятки.

Напомним, что Печерский районный суд Киева применил к начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника, подозреваемого во взяточничестве, меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в размере 128 тыс. Грн.

Вечером 22 августа Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что сотрудники ГПУ вместе с СБУ и Нацполициею разоблачили на взятке в 96 тыс. Грн начальника Департамента полиции охраны Украины Сергея Будника.

По данным следствия, только с июня текущего года преступник успел получить более 170 тыс. Грн.