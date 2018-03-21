Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подписал распоряжение о запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории региона.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Закарпатской ОГА.

Документ рекомендует полиции области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами.

Это делают разве что воры или хулиганы.

Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - пояснил решение Москаль.

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