Кипрская фирма Ensitar Limited, принадлежащая бизнесмену Борису Ложкину, приобрела у немецкого девелопера Liwon Real Estate GmbH 49% акций в компании – застройщике жилого комплекса в Германии, пишет Deutsche Welle. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 7 февраля Порошенко вывел Ложкина из состава Национального инвестиционного совета Фото: Борис Ложкин / Facebook Журналисты ссылаются на документы из кипрского реестра компаний, которые есть в их распоряжении, и утверждают, что Ложкин стал бенефициаром Ensitar Limited в марте 2017 года, а сама компания была создана через два дня после его увольнения с госслужбы."В июле 2017 года Ensitar Limited Ложкина приобрела 49% акций вновь созданной Liwon Hilden GmbH. 51% ее принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH. Эта компания реализует проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии, покупает под них земельные участки и согласовывает проекты с местными властями. Для финансирования строительства привлекаются инвесторы. В том числе и иностранные – такие, как Борис Ложкин", – пишет издание.Завершение строительства жилого комплекса в Хильдене запланировано до конца 2019 года. Инфраструктура объекта включает 115 квартир с магазинами и подземным паркингом. Комплекс появится на месте старого торгового центра, снос которого запланирован на ближайшее время.Исполнительным директором Liwon Hilden, согласно немецкому торговому реестру, является бизнес-партнер Ложкина Андрей Пивоварский, отмечает Deutsche Welle. Ensitar Limited владеет инвестиционным фондом "Самаан капитал", конечным бенефициаром которого является Ложкин, а руководителем – Пивоварский.В ноябре 2017 года агентстсво "Интерфакс-Украина" сообщало, что "Самаан Капитал" Ложкина и Пивоварского занимается поиском объектов для собственных инвестиций и планирует в течение двух лет создать инвестиционные фонды и привлекать других инвесторов.29 августа 2016 года президент Украины Порошенко объявил об уходе Ложкина с поста главы Администрации Президента на должность главы Национального инвестиционного совета. Ложкин заявил, что Украине нужно $200 млрд инвестиций в течение 20 лет, чтобы рассчитывать на новое качество экономики. 7 февраля 2018 года Порошенко вывел Ложкина из состава Национального инвестиционного совета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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