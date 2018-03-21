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Ложкин инвестировал в строительство жилого комплекса в Германии – СМИ
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21.03.2018 12:06
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Кипрская фирма Ensitar Limited, принадлежащая бизнесмену Борису
Ложкину, приобрела у немецкого девелопера Liwon Real Estate GmbH
49% акций в компании – застройщике жилого комплекса в Германии,
пишет Deutsche Welle. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке 7 февраля Порошенко вывел Ложкина из
состава Национального инвестиционного совета Фото: Борис
Ложкин / Facebook Журналисты ссылаются на документы из кипрского
реестра компаний, которые есть в их распоряжении, и утверждают, что
Ложкин стал бенефициаром Ensitar Limited в марте 2017 года, а
сама компания была создана через два дня после его увольнения с
госслужбы."В июле 2017 года Ensitar Limited Ложкина приобрела 49%
акций вновь созданной Liwon Hilden GmbH. 51% ее принадлежит
немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH. Эта компания реализует
проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей
Германии, покупает под них земельные участки и согласовывает
проекты с местными властями. Для финансирования строительства
привлекаются инвесторы. В том числе и иностранные – такие, как
Борис Ложкин", – пишет издание.Завершение строительства жилого
комплекса в Хильдене запланировано до конца 2019 года.
Инфраструктура объекта включает 115 квартир с магазинами и
подземным паркингом. Комплекс появится на месте старого торгового
центра, снос которого запланирован на ближайшее
время.Исполнительным директором Liwon Hilden, согласно немецкому
торговому реестру, является бизнес-партнер Ложкина Андрей
Пивоварский, отмечает Deutsche Welle. Ensitar Limited
владеет инвестиционным фондом "Самаан капитал", конечным
бенефициаром которого является Ложкин, а руководителем –
Пивоварский.В ноябре 2017 года
агентстсво "Интерфакс-Украина" сообщало, что "Самаан
Капитал" Ложкина и Пивоварского занимается поиском объектов для
собственных инвестиций и планирует в течение двух лет создать
инвестиционные фонды и привлекать других инвесторов.29 августа 2016
года президент Украины Порошенко объявил об уходе Ложкина с
поста главы Администрации Президента на должность главы
Национального инвестиционного совета. Ложкин заявил,
что Украине нужно $200 млрд инвестиций в течение 20 лет,
чтобы рассчитывать на новое качество экономики. 7 февраля 2018
года Порошенко вывел Ложкина из
состава Национального инвестиционного совета.
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