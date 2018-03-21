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|В США выступают против "Северного потока-2" и не исключают введения санкций
|21.03.2018 12:08
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Строители "Северного потока-2" могут попасть под санкцииАмериканские власти выступает против строительства "Северного потока-2" и может ввести санкции против компаний, которые помогают в создании проекта.
Фото: gettyimages.com
"В целом, как вы знаете, мы вообще не склонны комментировать действия относительно санкций, но мы ясно дали знать, что фирмы, работающие в секторе экспорта российской энергии, могут, если они задействованы в таком бизнесе, попасть под санкции в рамках CAATSA" , - заявила представитель Госдепартамента США Гезер Науерт , отвечая на вопрос, должны вводиться санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" или "Турецкий поток-2".
"Мы в Госдепартаменте потратили много времени, разговаривая с нашими партнерами и союзниками в других странах, чтобы объяснить им последствия CAATSA и как человек или компания могут попасть под санкции", - отметила она.
Науерт заявила, что США выступают против проекта "Северный поток-2".
"Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина" , - подчеркнула Науерт, напомнив, как Россия в прошлом прекращала поставки газа посреди зимы.
Как сообщалось, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2".
Напомним, 11 марта руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода "Северный поток-2" для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.
Недавно спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил , что проект магистрального газопровода из России в Германию в обход Украины "Северный поток 2" является полностью политическим проектом, а не коммерческим.
В конце января компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток - 2" в ее территориальных водах.
Строительство газопровода "Северный поток-2" ведется по дну Балтийского моря. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG. Протяженность газопровода, ведущего в Германию, должна составить более 1200 км, совокупная мощность - 55 млрд куб. м ежегодно. Проект реализует российский "Газпром" вместе с Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall.