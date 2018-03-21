Строители "Северного потока-2" могут попасть под санкции

"В целом, как вы знаете, мы вообще не склонны комментировать действия относительно санкций, но мы ясно дали знать, что фирмы, работающие в секторе экспорта российской энергии, могут, если они задействованы в таком бизнесе, попасть под санкции в рамках CAATSA" , - заявила представитель Госдепартамента США Гезер Науерт , отвечая на вопрос, должны вводиться санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" или "Турецкий поток-2".

"Мы в Госдепартаменте потратили много времени, разговаривая с нашими партнерами и союзниками в других странах, чтобы объяснить им последствия CAATSA и как человек или компания могут попасть под санкции", - отметила она.

Науерт заявила, что США выступают против проекта "Северный поток-2".

"Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина" , - подчеркнула Науерт, напомнив, как Россия в прошлом прекращала поставки газа посреди зимы.

Как сообщалось, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2".