Сводка Новостей
- Порошенко тоже отважился на вопрос Зеленскому: где заработная плата учителям пол 4000 долларов? Видео
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|Порошенко тоже отважился на вопрос Зеленскому: где заработная плата учителям пол 4000 долларов? Видео
|10.10.2019 19:21
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Напомним, ранее президент заявил: