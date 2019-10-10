 Порошенко тоже отважился на вопрос Зеленскому: где заработная плата учителям пол 4000 долларов? Видео - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Порошенко тоже отважился на вопрос Зеленскому: где заработная плата учителям пол 4000 долларов? Видео
10.10.2019 19:21

Предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко заявил, что президент во время своего "пресс-марафона" много говорит о предшественниках.

 

Порошенко спрашивает у Зеленского, "где конец эпохи бедности и заработная плата учителям пол 4000 долларов"?

Порошенко тоже отважился на вопрос Зеленскому: где заработная плата учителям пол 4000 долларов? Видео

"А если серьезно, то полгода, а почти столько прошло с момента выборов - это довольно времени для того, чтобы отчитаться обществу о том, что было сделано, какие из предвыборных обещаний выполнены..." - Заявил Порошенко. 

 

И предложил объединиться...

 

Напомним, ранее президент заявил:

"Порошенко продолжает жить тем, что он президент.

 

Это большая психологическая травма". 

 

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