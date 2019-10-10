Предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко заявил, что президент во время своего "пресс-марафона" много говорит о предшественниках.

Порошенко спрашивает у Зеленского, "где конец эпохи бедности и заработная плата учителям пол 4000 долларов"?