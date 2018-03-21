Из них 90% компенсации предоставили Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго

"Впервые в Украине 913 потребителей получили в 2017 году компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению на общую сумму 116 950 грн от 8-ми облэнерго", - говорится в сообщении.

Из них 90% компенсации предоставили Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго.

Так, 428 потребителей Одессаоблэнерго прошлого года получили 67 800 гривен компенсации, а 380 потребителям Киевоблэнерго компенсировали 38100 гривен.

"" В 2017 году должны были получить компенсации почти 120 000 потребителей. Это может свидетельствовать о невыполнении компаниями требований Порядка обеспечения стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению или предоставления недостоверной информации в формах отчетности " , - говорится в сообщении.

В Нацкомиссии подчеркнули, что вопрос о компенсациях еще 120 тыс. Потребителям будет решен после проверок.

"Регулятор в 2018 году при проведении проверок облэнерго особое внимание уделять выполнению компаниями требований Порядка о предоставлении компенсаций потребителям. В случае подтверждения нарушений компании обяжут предоставить потребителям компенсации в двойном размере ", - сообщает пресс-служба.