Четырехлетняя Лиза Галкина, дочь российской певицы Аллы Пугачевой и Максима Галкина завершила показ коллекции одежды модельера Валентина Юдашкина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лиза Галкина примерила свадебное платье Фото: maxgalkinru / Instagram Видео опубликовала Пугачева."Обязательный конец показа. "Невеста". Молодец, Лизанька", – написала она. Обязательный конец показа."НЕВЕСТА" Молодец Лизанька. Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla * orfey) 20 Мар 2018 в 5:18 PDT Лиза Галкина вышла на подиум в финале показа одежды модельера Валентина Юдашкина.У Галкина и Пугачевой также есть сын Гарри.Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать.Галкин и Пугачева живут в браке с 23 декабря 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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