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|Дочь Пугачевой и Галкина вышла на подиум в свадебном платье
|21.03.2018 12:22
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Обязательный конец показа."НЕВЕСТА" Молодец Лизанька.Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla * orfey) 20 Мар 2018 в 5:18 PDT
Лиза Галкина вышла на подиум в финале показа одежды модельера Валентина Юдашкина.У Галкина и Пугачевой также есть сын Гарри.Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать.Галкин и Пугачева живут в браке с 23 декабря 2011 года.
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