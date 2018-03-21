В результате ДТП на Филиппинах 19 человек погибли, около 25 раненых Автобус съехал с трассы и упал в овраг В результате дорожно-транспортного происшествия на филиппинском острове Миндоро 19 человек погибли и 25 пострадали. Фото: EPA/UPG Автобус съехал с трассы и упал в овраг в городе Саблин провинции Западный Миндоро", - сообщает Xinhua . Среди погибших и водитель автобуса. Раненых госпитализировали в три местные больницы. Напомним, что в результате столкновения трамваев в немецком городе Кельн ранения получили более 40 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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