Сводка Новостей
- "Ты сука, тварь! Животное ты. Говно вонючее". Учительница из Василькова оскорбляла детей на уроке. Видео
- В Раде теперь "светят" рентгеном сумки депутатов
- Витренко: "Нафтогаз" не требовал и не требует от правительства повысить цены на газ для населения
- Гендиректора Cambridge Analytica отстранили от должности из-за дела о Facebook
- Фейгин считает, что Сущенко могут освободить в мае
|В результате ДТП на Филиппинах 19 человек погибли, около 25 раненых
|21.03.2018 12:24
|
Автобус съехал с трассы и упал в оврагВ результате дорожно-транспортного происшествия на филиппинском острове Миндоро 19 человек погибли и 25 пострадали.
Фото: EPA/UPG
Автобус съехал с трассы и упал в овраг в городе Саблин провинции Западный Миндоро", - сообщает Xinhua .
Среди погибших и водитель автобуса. Раненых госпитализировали в три местные больницы.
Напомним, что в результате столкновения трамваев в немецком городе Кельн ранения получили более 40 человек.
Поделитесь статьей с друзьями