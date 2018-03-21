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В результате ДТП на Филиппинах 19 человек погибли, около 25 раненых
21.03.2018 12:24
В результате ДТП на Филиппинах 19 человек погибли, около 25 раненых
Автобус съехал с трассы и упал в овраг
В результате дорожно-транспортного происшествия на филиппинском острове Миндоро 19 человек погибли и 25 пострадали.
В результате ДТП на Филиппинах 19 человек погибли, около 25 раненых Фото: EPA/UPG

Автобус съехал с трассы и упал в овраг в городе Саблин провинции Западный Миндоро", - сообщает Xinhua .

Среди погибших и водитель автобуса. Раненых госпитализировали в три местные больницы.

Напомним, что в результате столкновения трамваев в немецком городе Кельн ранения получили более 40 человек. 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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