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Фейгин считает, что Сущенко могут освободить в мае
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21.03.2018 12:30
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Адвокат Марк Фейгин выразил надежду, что международные посредники
помогут освободитьудерживаемого в России украинского журналиста
Романа Сущенко. Предварительные слушания по делу Сущенко состоятся
27 марта Фото: Mark Feygin / Twitter По мнению Фейгина, суд над
Сущенко не будет слишком долгим."12 томов дела – не такой
большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный
свидетель обвинения – один", – отметил он.Адвокат
добавил, что видит желание обменять Сущенко."Переговоры в этом
направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников.
Будем надеяться, что это как-то синхронизируется с ходом суда и все
закончится успешно где-то в мае", – заявил
Фейгин.Корреспондент "Укринформа" Сущенко был задержан 30
сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником
украинской военной разведки. Против украинского
гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По
версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении
российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд
Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто
продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта
2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко
завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его
защита закончили ознакомление со всеми материалами
следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом
режиме.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Сущенко вернут
в Украину "сразу после так называемого суда в России".20 марта
Фейгин сообщил, что суд в России отклонил апелляцию Сущенко на
продление его ареста. И отметил, что предварительные слушания по
делу удерживаемого в РФ украинского журналиста состоятся 27
марта.
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