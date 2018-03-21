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НАК "Нафтогаз України" предлагает установить конкурентное
ценообразование на газ для всех категорий потребителей, заявил
коммерческий директор НАК Юрий Витренко. Витренко: "Нафтогаз"
действительно требует отменить специальное обязательство продавать
газ облгазам Фирташа Фото: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України / Facebook "Вадим Денисенко, представитель
правительства в парламенте, вчера обвинил "Нафтогаз" и меня лично в
том, что мы хотим, чтобы правительство сейчас подняло цены на газ
для населения, а мы потом их снизили. Вот такой у нас, оказывается,
опасный план", – написал Витренко.По его словам, "Нафтогаз"
предлагал и предлагает конкурентное ценообразование"."Это когда
цена на газ складывается на рынке через соотношение спроса и
предложения, а не устанавливается решениями правительства.
Соответственно, "Нафтогаз" не требовал и не требует от
правительства повысить цены на газ для населения. Мы уже создали
конкурентный оптовый рынок газа в Украине, интегрированный с
рынками Словакии, Польши, Венгрии, Чехии, Австрии и Германии. На
этом рынке есть достаточное количество продавцов и покупателей, и
группа компаний "Нафтогаз" даже со всем нашим объемом добычи и
импорта газа не занимает на этом рынке монопольное или доминирующее
положение", – продолжил Витренко.Он добавил, что "поэтому
правительству пока вообще нет нужды продолжать устанавливать
оптовые цены на газ в Украине"."Уже не нужно принудительно
привязывать оптовые цены на газ для потребностей любых категорий
потребителей, в том числе и для населения, к импортным ценам. Также
не нужно никого заставлять продавать или покупать газ. В частности,
"Нафтогаз" как отдельное юридическое лицо или дочерние компании
"Нафтогазу", например "Укргазвидобування". "Нафтогаз" и так
заинтересован продавать газ. Как наиболее эффективно организовать
процесс реализации газа – мы определим сами под контролем
наблюдательного совета, который назначило правительство. А кроме
"Нафтогазу", на оптовом рынке довольно продавцов, которые с большим
желанием будут продавать газ для нужд любой категории
потребителей", – заявил коммерческий директор НАК.В статье для
"Деловой столицы" представитель Кабинета Министров в Верховной
Раде, нардеп от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко заявил, что в
"Нафтогазі" придумали "двухходовку". "Прежде только им нужно
добиться того, чтобы цена на газ сейчас выросла. Именно потому…
говорят, что нужно отменить ПСО (Положение о возложении специальных
обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения
общественных интересов в процессе функционирования рынка природного
газа). Простыми словами, ПСО – это соцобязательство по
удешевлению газа для населения, возложенное на НАК государством…
Параллельно "Нафтогаз" говорит о еще одну вещь – он хочет
заменить облгазы Фирташа (украинского бизнесмена Дмитрия
Фирташа. – ) на свои распределительные компании. И, судя
по всему, имеет все шансы уже к концу этого года существенно
потеснить Фирташа и других игроков на этом рынке", – сказано в
статье.По словам Денисенко, "как только "Нафтогаз" почувствует в
себе силы к новым свершениям, руководство компании выйдет на
трибуну и скажет: "Дорогой украинский народ, мы готовы снизить цену
на газ на 20%". И украинский народ начнет ему аплодировать и
говорить о больших менеджерские достижениях".Витренко сообщил, что
"Нафтогаз" действительно требует отменить "специальное
обязательство продавать газ облгазам Фирташа"."Нафтогаз"
самостоятельно, без посредников, способен поставлять газ населению.
И это не вопрос цены… И "Нафтогазу", и потребителям будет лучше от
того, что между ними не будет Фирташа… В свою очередь,
правительство сможет сосредоточиться на создании условий для
повышения уровня жизни украинцев, чтобы люди больше зарабатывали и
для них не было проблемой платить рыночные цены", – заявил
коммерческий директор "Нафтогазу".По его словам, компания может
быть "полезным инструментом для правительства в проведении рыночных
реформ, в частности либерализации газового рынка"."Кстати,
правительство само это собиралось делать. По крайней мере,
правительство само заложило либерализацию ценообразования на газ в
программу с МВФ. То есть мы никак не противоречим ранее
задекларированным планам правительства, а только помогаем их
реализовать", – добавил Витренко.
https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10155615668538458
12 марта президент Украины Петр Порошенко отметил, что во время
переговоров представителей Украины с МВФ должны быть
учтены решения Стокгольмского арбитража по контракту между НАК
"Нафтогаз України" и российским "Газпромом". Требование
Фонда повысить цену на газ он назвал "сложным
вопросом".15 марта постоянный представитель Международного
валютного фонда в Киеве Йоста Люнгман заявил, что необходимо найти
"разумный баланс" в вопросе цены на газ. "Остается важным, чтобы
цены на газ определялись рынком, что исключит возможность как
сегментации рынка, так и возвращения к практике скрытых и лишенных
адресности субсидий", – отметил Люнгман.В феврале
премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что цена на газ в
нынешнем отопительном сезоне не изменится.
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