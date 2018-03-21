НАК "Нафтогаз України" предлагает установить конкурентное ценообразование на газ для всех категорий потребителей, заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко. Витренко: "Нафтогаз" действительно требует отменить специальное обязательство продавать газ облгазам Фирташа Фото: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України / Facebook "Вадим Денисенко, представитель правительства в парламенте, вчера обвинил "Нафтогаз" и меня лично в том, что мы хотим, чтобы правительство сейчас подняло цены на газ для населения, а мы потом их снизили. Вот такой у нас, оказывается, опасный план", – написал Витренко.По его словам, "Нафтогаз" предлагал и предлагает конкурентное ценообразование"."Это когда цена на газ складывается на рынке через соотношение спроса и предложения, а не устанавливается решениями правительства. Соответственно, "Нафтогаз" не требовал и не требует от правительства повысить цены на газ для населения. Мы уже создали конкурентный оптовый рынок газа в Украине, интегрированный с рынками Словакии, Польши, Венгрии, Чехии, Австрии и Германии. На этом рынке есть достаточное количество продавцов и покупателей, и группа компаний "Нафтогаз" даже со всем нашим объемом добычи и импорта газа не занимает на этом рынке монопольное или доминирующее положение", – продолжил Витренко.Он добавил, что "поэтому правительству пока вообще нет нужды продолжать устанавливать оптовые цены на газ в Украине"."Уже не нужно принудительно привязывать оптовые цены на газ для потребностей любых категорий потребителей, в том числе и для населения, к импортным ценам. Также не нужно никого заставлять продавать или покупать газ. В частности, "Нафтогаз" как отдельное юридическое лицо или дочерние компании "Нафтогазу", например "Укргазвидобування". "Нафтогаз" и так заинтересован продавать газ. Как наиболее эффективно организовать процесс реализации газа – мы определим сами под контролем наблюдательного совета, который назначило правительство. А кроме "Нафтогазу", на оптовом рынке довольно продавцов, которые с большим желанием будут продавать газ для нужд любой категории потребителей", – заявил коммерческий директор НАК.В статье для "Деловой столицы" представитель Кабинета Министров в Верховной Раде, нардеп от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко заявил, что в "Нафтогазі" придумали "двухходовку". "Прежде только им нужно добиться того, чтобы цена на газ сейчас выросла. Именно потому… говорят, что нужно отменить ПСО (Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа). Простыми словами, ПСО – это соцобязательство по удешевлению газа для населения, возложенное на НАК государством… Параллельно "Нафтогаз" говорит о еще одну вещь – он хочет заменить облгазы Фирташа (украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. – ) на свои распределительные компании. И, судя по всему, имеет все шансы уже к концу этого года существенно потеснить Фирташа и других игроков на этом рынке", – сказано в статье.По словам Денисенко, "как только "Нафтогаз" почувствует в себе силы к новым свершениям, руководство компании выйдет на трибуну и скажет: "Дорогой украинский народ, мы готовы снизить цену на газ на 20%". И украинский народ начнет ему аплодировать и говорить о больших менеджерские достижениях".Витренко сообщил, что "Нафтогаз" действительно требует отменить "специальное обязательство продавать газ облгазам Фирташа"."Нафтогаз" самостоятельно, без посредников, способен поставлять газ населению. И это не вопрос цены… И "Нафтогазу", и потребителям будет лучше от того, что между ними не будет Фирташа… В свою очередь, правительство сможет сосредоточиться на создании условий для повышения уровня жизни украинцев, чтобы люди больше зарабатывали и для них не было проблемой платить рыночные цены", – заявил коммерческий директор "Нафтогазу".По его словам, компания может быть "полезным инструментом для правительства в проведении рыночных реформ, в частности либерализации газового рынка"."Кстати, правительство само это собиралось делать. По крайней мере, правительство само заложило либерализацию ценообразования на газ в программу с МВФ. То есть мы никак не противоречим ранее задекларированным планам правительства, а только помогаем их реализовать", – добавил Витренко. https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10155615668538458 12 марта президент Украины Петр Порошенко отметил, что во время переговоров представителей Украины с МВФ должны быть учтены решения Стокгольмского арбитража по контракту между НАК "Нафтогаз України" и российским "Газпромом". Требование Фонда повысить цену на газ он назвал "сложным вопросом".15 марта постоянный представитель Международного валютного фонда в Киеве Йоста Люнгман заявил, что необходимо найти "разумный баланс" в вопросе цены на газ. "Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что исключит возможность как сегментации рынка, так и возвращения к практике скрытых и лишенных адресности субсидий", – отметил Люнгман.В феврале премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что цена на газ в нынешнем отопительном сезоне не изменится. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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