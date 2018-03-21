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|Жертвами взрыва в столице Афганистана стали не менее 26 человек
|21.03.2018 12:48
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По свидетельствам очевидцев, в воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобильВ результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере 26 человек, еще 18 получили ранения.
Фото: AP
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя заместителя министра внутренних дел Афганистана.
По предварительным сообщениям, взрыв произошел в среду в толпе людей, которые собрались на празднование праздника Навруз, знаменующий начало персидского нового года, пишет BBC .
Афганское агентство Tolo News проинформировало, что взрыв прогремел возле больницы Али Абад и Кабульского университета. Журналисты агентства сообщили, что видели на земле много жертв.
Считается, что в воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Ожидается, количество погибших будет расти.
Напомним, 17 марта в Кабуле взорвался автомобиль , в результате взрыва три человека погибли, еще двое получили травмы.