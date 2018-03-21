По данным ГНСУ, в российских таможенников произошел сбой программного обеспечения

В результате зафиксировано "определенное накопление грузовых транспортных средств". Так, в пункте пропуска в Харьковской области накопилось 45 фур, а в Сумской области - 35, - сообщает Госпогранслужба Украины.