Сводка Новостей
- Экс-спикер РПЦ Чаплин: Проект "Патриарх Кирилл" по сути закрыт
- Тымчук: Центр транспортной логистики "Укрзализниці" обеспечивает работу предприятий в российском анклаве – Приднестровье
- Лавров и Помпео приступили к подготовке саммита Путина-Трампа
- "Мой автобус полностью приехал". Свидетель Януковича не смогла назвать фамилии якобы убитых под Киевом крымчан
- Антон Геращенко о поправке Лозового: Возможность оспаривать подозрения – достаточно разумная новация. Будем ее улучшать
|Россия ограничила пропуск фур на границе с Украиной
|21.03.2018 12:56
|
По данным ГНСУ, в российских таможенников произошел сбой программного обеспеченияРоссия приостановила пропуск грузовиков через пропускные пункты в Белгородской и Воронежской областях на границе с Украиной из-за сбоя программного обеспечения.
Фото: dpsu.gov.ua
В результате зафиксировано "определенное накопление грузовых транспортных средств". Так, в пункте пропуска в Харьковской области накопилось 45 фур, а в Сумской области - 35, - сообщает Госпогранслужба Украины.
Похожий случай произошел в середине февраля. Тогда на границе с Белгородской областью накопилось более ста грузовиков из-за поломки у россиян оборудования для досмотра грузов. Однако в Центральном таможенном управлении России заявили, что пункт пропуска работал в штатном режиме.
Поделитесь статьей с друзьями