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Новинский заявил, что 70% украинцев – в "партии мира"
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21.03.2018 13:02
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Политические силы, которые стремятся к скорейшему прекращению
боевых действий на Донбассе, пользуются поддержкой большинства
украинцев, заявил нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский и
добавил, что его партия входит в этот условный список "партий мира"
и выставит на президентские выборы единого кандидата. |
Вадим Новинский: Если имеется в виду Оппозиционный блок, – да, мы
"партия мира" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Партия
мира" – это практически 70 % украинцев. Естественно, если
имеется в виду Оппозиционный блок, – да, мы "партия мира". От
нас будет единый кандидат. Накануне президентских выборов будет
проведен съезд и на съезде мы выберем того кандидата в президента,
который сможет победить на этих выборах", – пообещал
политик.ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube Первый тур
очередных президентских выборов в Украине должен пройти 31 марта
2019 года. Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны
уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не
удалось добиться его длительного соблюдения.
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