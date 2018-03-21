Принято целевую программу на 300 млрд грн

"В этом году работы будут наиболее масштабными за всю историю независимости" , - заявил он на заседании Кабинета министров в среду.

Как сообщает агентство "Украинские новости" , на этом заседании было принято государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. Ее целью является создание современной сети дорог, что позволит улучшить качество и увеличить объем грузовых и пассажирских перевозок, расширить транзитный потенциал и улучшить инвестиционный климат в стране.

Программа предусматривает восстановление и развитие сети дорог государственного значения и мостов по принципу с запада на восток, поэтапное внедрение долгосрочных контрактов (5-7 лет) на эксплуатационное содержание дорог, завершение объектов незавершенного строительства высокой степени готовности.

Ожидается, что реализация программы позволит улучшить состояние 5,936 тыс. Км дорог по основным маршрутам и построить и реконструировать еще 756,61 км дорог за счет международных организаций и концессий. Ориентировочный объем необходимых средств для реализации программы - 298 349 000 000 гривен, в том числе 178 111 000 000 гривен - средства государственного бюджета.

Планируется, что строительство новых дорог и реконструкция существующих будет проходить за счет средств международных финансовых организаций и инвесторов, а ремонт и эксплуатационное содержание - за счет средств госбюджета.

Глава "Укравтодора" Славомир Новак, выступая с докладом перед членами правительства, признал, что отремонтировать все дороги сразу невозможно. Достичь результата вероятно только при условии европейской системы управления, гарантированного финансирования и четкой программы.

"По непонятным причинам в стране с 2005 года почти ничего не ремонтировали - исключением были годы подготовки к Евро-2012. Отсутствие современных технических стандартов и несоответствие современным параметрам нагрузки действительно разрушили сеть дорог. Для восстановления дорог нужны время и средства" , - признал Новак.