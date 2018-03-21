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Дети Киркорова, дочери Пескова и Пугачевой прошли по подиуму. Видео
21.03.2018 13:10
На канале "Звездная жизнь" в YouTube разместили видео показа детской одежды модельера Галины Юдашкиной. Моделями выступили дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, Надежда Пескова, четырехлетняя дочь певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, Лиза Галкина, дети певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин Киркоровы.   | Дети Киркорова выступили в качестве моделей Фото: fkirkorov / Instagram видео Видео: ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ / YouTube

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