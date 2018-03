var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4082; coreola.articleid = 237608; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4082] = 4082; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Блоги



Евгений Кузьменко

История Надежды Савченко не должна отвлечь нас от ее однофамильца Алексея. Это мурло именно на такое и рассчитывает { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/kuzmenko/istoriya-nadezhdy-savchenko-ne-dolzhna-otvlech-nas-ot-ee-odnofamilca-alekseya-eto-murlo-imenno-na-takoe-i-rasschityvaet-237608.html" }, "headline": "История Надежды Савченко не должна отвлечь нас от ее однофамильца Алексея. Это мурло именно на такое и рассчитывает", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2376/8_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-21T13:05:04+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Перед президентом Украины Петром Порошенко нужно выставить дилемму: либо он увольняет главу Николаевской ОГА Алексея Савченко, либо существенно теряет рейтинг, считает журналист Евгений Кузьменко." , "keywords": "Петр Порошенко, Евгений Кузьменко, Алексей Савченко" } Евгений Кузьменко Украинский журналист, колумнист издания "ГОРДОН". все материалы автора → История Надежды Савченко не должна отвлечь нас от ее однофамильца Алексея. Это мурло именно на такое и рассчитывает Сегодня 13.05 | комментариев: Мы тут все много говорим и пишем о Надежде Савченко. Но эта история не должна стать отвлекающим фактором в многосерийной истории ее однофамильца – николаевского губернатора Савченко. Потому что это мурло и его команда именно на такой поворот событий и рассчитывают.Поэтому перед Петром Алексеевичем неплохо бы выставить дилемму: либо увольнение мурла (по совокупности факторов, коих накопилось выше крыши) – либо чувствительное падение рейтинга.Надеюсь, президентский инстинкт самосохранения сработает, и Петр Алексеевич отдаст это удивительное существо на растерзание.И нет, я нечасто пишу подобные посты. Но, цитируя Станислава Ежи Леца, "некрасиво подозревать, когда вполне уверен". Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



