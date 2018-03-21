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|В России парня, который погасил окурок о икону, оштрафовали на 30 тыс рублей
|21.03.2018 13:20
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Ранее парня задержали и арестовали на девять сутокВ России суд назначил 18-летнему Егору Гришин штраф 30000 рублей (более 13,5 тыс гривен) за публичное осквернение предметов религиозного почитания.
Фото: КП
Предназначен Грушину штраф - минимальное наказание по статье КоАП о нарушении законов о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединений.
"Суд вынес наказание в виде штрафа в 30 000 рублей , - сразу же после приговора сообщила " Комсомольской правде "мама парня. - Будем выплачивать, что делать" .
Полиция начала проверку по Гришина 7 февраля после того, как он опубликовал фото, где гасит сигареты о икону на заборе одного из храмов.
Затем Гришина задержали и арестовали на девять суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.
Напомним, в декабре прошлого года в российском городе Суздаль разгорелся скандал между прихожанами в церкви. Предметом конфликта стали святые мощи. Конфликт спровоцировало решение суда, по которому одна церковь отсудила святые мощи в другой. В момент, когда судебные приставы пришли изымать останки, их атаковали прихожане .