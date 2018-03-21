Американская модель Ким Кардашян позировала в купальнике. Кардашян показала формы Фото: kimkardashian / Instagram Бекстейдж-фото она разместила в Instagram. All of the BTS from my @elleusa cover shoot are on my app! A big thank you to my friend Diana Jenkins @drinkneuro for letting us use your amazing home & stocking us with the best Neuro drinks all day!!! Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 19 Мар 2018 в 9:19 PDT Фото Кардашян разместили на обложке американского журнала Elle.Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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