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|Кардашян показала тело в купальнике на бекстейдж-снимке фотосета для американского Elle
|21.03.2018 13:34
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All of the BTS from my @elleusa cover shoot are on my app! A big thank you to my friend Diana Jenkins @drinkneuro for letting us use your amazing home & stocking us with the best Neuro drinks all day!!!Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 19 Мар 2018 в 9:19 PDT
Фото Кардашян разместили на обложке американского журнала Elle.Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.
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