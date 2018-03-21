Личность погибшего устанавливается

По информации полиции , мужчина от полученных травм скончался в районной больнице. Его личность устанавливается.

За рулем автомобиля находился временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Запорожской области в звании подполковник полиции.

Сейчас решается вопрос об отстранении его от исполнения служебных обязанностей. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).