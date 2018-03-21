Судьи следовательно обратились в милицию

Об этом сообщает Радио Свобода .

По сообщению, 7 марта 2018 на сайте "Живой Старобельск" неизвестные в комментариях к новости обнародовали оскорбительные и угрожающие высказывания относительно судей: "за ними плачет виселица", "по отношению к людям должен быть суд".

Как сообщает портал Судебной власти, судьи следовательно обратились к правоохранителям.

"Такие высказывания судьи воспринимают как угрозу расправой и связывают с рассмотрением ими в составе коллегии судей уголовного производства, поскольку ранее на упомянутом сайте уже появились комментарии по указанному уголовного производства", - говорится в сообщении.

Портал Судебная власть не уточняет, о каком уголовное производство идет. Известно, что Пелых и Кудрявцев входят в состав судейской коллегии, которая рассматривает дело в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова.

Напомним, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также его обвиняют в умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и иное содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).