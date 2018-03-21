Вчера полиция отпустила бывшего президента Николя Саркози под конвоем домой, но Саркози задержали 20 марта Фото: ЕРА По информации СМИ, около полуночи Саркози под конвоем позволили вернуться домой. Это особое дозволение, которое предоставляется только отдельным лицам.Он провел ночь дома, но 21 марта утром он был должен вернуться в Центральный офис по борьбе с коррупцией и финансовыми правонарушениями в Нантере и продолжить давать объяснения по выдвинутым подозрениям.Кроме того, фотограф Reuters заметил, как утром 21 марта Саркози на автомобиле покидал свой дом в Париже в сопровождении адвоката, а затем вошел в офис следователя в Нантере.20 марта стало известно, что Саркози задержали. Французское издание Le Monde сообщило, что речь идет о возможном финансировании Ливией избирательной кампании Саркози в 2007 году. Саркози, занимавший пост президента с 2005 года по 2012-й, также находится под следствием по делу о получении нелегального финансирования от косметической фирмы L’Oreal и ряде случаев торговли влиянием. Кроме того, его обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании и в 2012 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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