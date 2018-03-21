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"Мой автобус полностью приехал". Свидетель Януковича не смогла назвать фамилии якобы убитых под Киевом крымчан
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21.03.2018 14:14
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Свидетель со стороны беглого экс-президента Виктора Януковича
Оксана Медиева заявила в суде, что лично не видела гибели по дороге
в Крым ни одного из сторонников экс-президента. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Свидетель со стороны Януковича не
смогла подтвердить слова беглого экс-президента про убитых под
Киевом крымчан Фото: ЕРА До этого свидетель со стороны Януковича
долго и подробно расписывала, как на блокпостах под Киевом стреляли
по колонне с крымчанами, жгли автобусы и жестоко избивали их
пассажиров.Судья спросил у свидетеля, видела ли она лично, чтобы
кого-то из крымчан убили. Адвокат Януковича подал протест, заявляя,
что из рассказа свидетеля понятно, что погибшие были. Однако судья
парировал, что действующий Уголовный процессуальный кодекс
позволяет ему задавать вопросы, и опять обратился к Медиевой."Лично
я не видела, как умер человек. Ребята, которые были привязаны к
дереву, они не вернулись. И мои знакомые ребята, которые убежали,
они видели, как, ну, в людей стреляли и люди умирали. Я лично не
видела, но есть те, которые видели", – заявила свидетель.Судья
спросил, может ли Медиева назвать фамилии "многочисленных
погибших"."Я – нет. Мой автобус полностью приехал. Это уже со
слов моих знакомых", – подытожила она.В ноябре 2016 года
Янукович заявил, что отделение Крыма от Украины произошло из-за
"расстрела автобусов" с антимайдановцами. История о якобы имевшем
место убийстве сторонниками "Правого сектора" крымских
антимайдановцев под Корсунь-Шевченковским Черкасской области 20
февраля 2014 года появилась в интернете на следующий день.В
марте 2015 года в пропагандистском фильме "Крым. Путь на
родину", показанном на канале "Россия 1", выступали те, кому, по их
словам, удалось спастись около Корсуня. Сообщалось о семи погибших
и 20 пропавших без вести крымчанах.Однако сразу после появления
информации об инциденте ее опровергли в Главном
управлении МВД Украины в Автономной Республике Крым и управлении
милиции Черкасской области.Организация StopFake назвала историю о
"Корсуньском погроме" одним из пропагандистских вымыслов Кремля, не
имеющим отношения к действительности.Янукович был президентом
Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из
страны находится в России.В Оболонском суде Киева
рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
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