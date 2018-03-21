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|Папа Римский лишил сана "монахов" УГКЦ, изгоняющих дьявола
|21.03.2018 14:40
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Папа Римский Франциск оставил без монашеского сана отца Планчака и еще восьмерых монахов из Тернопольской области, которые проводили обряды экзорцизма без специального разрешения. Об этом сообщает информационный ресурс УГКЦ.
"Святейший Отец Франциск утвердил декреты Архиепископа и Митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов: иеромонаха Антония-Григория (Романа Планчака), иеромонаха Андрея (Николая Костевского), брата Макария (Николая Кошарского), брата Иоанна (Михаила Ратича), брата Варфоломея (Андрея Зубрицкого), брата Иакова (Дмитрия Сасина), брата Пантелеймона (Ивана Василика), брата Марьяна (Муховского), брата Николая (Хахулу)", - говорится в сообщении.
В соответствии с утвержденными декретом Папы, они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязательств, вытекающих по составлению монашеских обетов и не могут больше называть себя монахами.