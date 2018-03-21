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Умерла ведущая "Евровидения" Бойл
21.03.2018 14:46
Британская актриса Кэти Бойл, которая вела "Евровидение" в 1960–1970-х годах, скончалась в Англии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бойл скончалась на 92-м году жизни Фото: kinopoisk.ru Об этом сообщает Daily Mail.Она скончалась в возрасте 91 года в Англии. Бойл вела конкурс "Евровидение" в 1960–1970-х годах. Она также была ведущей премии Ivor Novello Awards и исполнила роли в фильмах "Правда о женщинах" и "Намерение убить".Кэти Бойл родилась 29 мая 1926 года в Италии. В Великобританию она переехала в возрасте 20 лет.

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