Пришел в себя полицейский, отравившийся вместе со Скрипалями и впавший в кому после отравления. Об этом сообщили в The Telegraph.

Израильский аналитик Solomon Mann прокомментировал ситуацию по делу Скрипаля:

«Пришел в себя полицейский, отравленный вместе со Скрипалями и впавший в кому после отравления.

«Это не Новичок», — утверждает ряд специалистов, — «после Новичка нет шансов встать с постели».

Таким образом, ряд специалистов уже высказали версию, что отравления в Лондоне не имеют отношения к токсину, синтезированному оригинальной лабораторией, производившей это ОВ.

Либо это совсем другой токсин, либо это вещество, «сваренное» в другой лаборатории с отступлениями от применявшейся в оригинале технологии, — к такому выводу пришел Mann.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку прежний полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Москву и объявила о мерах, которые в связи с этим приняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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