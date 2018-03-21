Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия первая "протянет руку помощи" белорусам в случае такой необходимости. Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Беларусь и первой придет ей на помощь Фото: ЕРА "Русские – это наши братья. Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна", – заявил Лукашенко.По его словам, подобные споры должны урегулировать политики. "Нам кто прежде только руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь", – подчеркнул белорусский президент.Отношения между Россией и Беларусью обострились в 2017 году, когда Россия в одностороннем порядке ввела близкий режим с Беларусью. "Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях", – так в феврале прокомментировал решение российской стороны Лукашенко. 8 февраля на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом президент Беларуси заявил, что его страна никогда не будет дружить с другими странами против России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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