Украинская певица Джамала презентовала сингл "Крила". Аудио она разместила на своем канале в YouTube. Как объяснила Джамала, песня "Крила" о том, что каждому человеку нужна поддержка других людей. "Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно ложное и возвышает нас над другими. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые минуты, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, вера, ангел или любимый человек рядом", – написала певица в Instagram. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Джамала раскрыла смысл новой песни: Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно ложное и возвышает нас над другими Фото: jamalajaaa / Instagram видео Аудио: Jamala | Джамала / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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