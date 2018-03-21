Врач областной больницы в Ровенской области поставлял наркотические и психотропные вещества заключенным исправительной колонии, сообщили в СБУ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Стоимость изъятой у врача партии наркотиков на черном рынке составляет более 10 тыс. грн Фото: ssu.gov.ua "Правоохранители установили, что врач, который по совместительству работал в медицинской части исправительной колонии, незаконно заносил на ее территорию наркотики, которые затем сбывал заключенным", – заявили в спецслужбе.Оперативники в течение месяца задокументировали несколько фактов противоправных действий злоумышленника и задержали медработника во время очередной попытки пронести на территорию пенитенциарного заведения марихуану и психотропные таблетки "Субитекс".Стоимость изъятой у врача партии наркотиков на "черном рынке" составляет более 10 тыс. грн.Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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