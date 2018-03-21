Врач областной больницы в Ровенской области поставлял наркотические
и психотропные вещества заключенным исправительной колонии,
сообщили в СБУ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стоимость изъятой у врача партии наркотиков на черном рынке
составляет более 10 тыс. грн Фото: ssu.gov.ua "Правоохранители
установили, что врач, который по совместительству работал в
медицинской части исправительной колонии, незаконно заносил на ее
территорию наркотики, которые затем сбывал заключенным", –
заявили в спецслужбе.Оперативники в течение месяца
задокументировали несколько фактов противоправных действий
злоумышленника и задержали медработника во время очередной попытки
пронести на территорию пенитенциарного заведения марихуану и
психотропные таблетки "Субитекс".Стоимость изъятой у врача партии
наркотиков на "черном рынке" составляет более 10 тыс. грн.Решается
вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры
пресечения.
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