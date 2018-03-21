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|"Нашей дружбе более 20 лет". Ани Лорак в Майами встретила Подкопаеву
|21.03.2018 15:26
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* Нашей дружбе более 20 лет. Моя любимая подруга @liliyapodkopaeva * official. Как же я рада видеть тебя! #youngandwild #youngandbeautiful #girlspowerПубликация от Ани Лорак (@anilorak) 20 Мар 2018 в 7:51 PDT
Лилия Подкопаева назвала свою дочь в честь Ани Лорак Каролиной (настоящее имя певицы – Каролина Куек. – ).
Лорак является крестной мамой девочки.
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