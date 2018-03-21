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"Нашей дружбе более 20 лет". Ани Лорак в Майами встретила Подкопаеву
21.03.2018 15:26
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева встретилась с певицей Ани Лорак в США. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ани Лорак: Моя любимая подруга, как же я рада видеть тебя! Фото: anilorak / Instagram Совместным снимком с ней Лорак поделилась в Instagram."Нашей дружбе более 20 лет. Моя любимая подруга, как же я рада видеть тебя!" – написала певица.

* Нашей дружбе более 20 лет. Моя любимая подруга @liliyapodkopaeva * official. Как же я рада видеть тебя! #youngandwild #youngandbeautiful #girlspower

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 20 Мар 2018 в 7:51 PDT
Лилия Подкопаева назвала свою дочь в честь Ани Лорак Каролиной (настоящее имя певицы – Каролина Куек. – ).

Лорак является крестной мамой девочки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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