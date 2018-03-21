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|Суд разрешил провести видеодопит Азарова по делу о госизмене Януковича
|21.03.2018 15:28
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Допрос собрались в кинецб маОболонский райсуд Киева в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича принял решение допросить путем видеосвязи без привлечения компетентных органов на территории Российской Федерации свидетелей стороны защиты.
Фото: kievvlast.com.ua
Соответствующее решение о видеодопиту экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-премьера Николая Азарова, экс-начальника службы безопасности Януковича Константин Кобзарь, экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляк и экс-сотрудника охраны Януковича Сергея Бернадского суд принял 21 марта, сообщает " Укринформ".
"Суд, посовещавшись на месте, для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича Виктора Федоровича постановил: ходатайство защиты о допросе свидетелей удовлетворить, допросить Бернадского, Шуляк, Кобзаря, Азарова и Лебедева на тех же условиях, что и свидетеля Мелиеву Оксану Олеговну - без привлечения никаких органов РФ, поскольку ходатайство о международной правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить цели и целям тех соглашений, которые ранее были подписаны между Украиной и Российской Федерацией " , - сказал председательствующий суд я Владислав Девятко.
Также судья определил возможные даты для допроса этих свидетелей: 27, 28 и 29 марта 2018 года.
Ранее адвокаты Януковича настаивали на проведении допросов свидетелей стороны защиты в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции с уполномоченного суда на территории Российской Федерации.
Кроме того, адвокаты просили приобщить к ходатайств о допросе Азарова, Шуляк и Лебедева их видеообращение.
Прокуроры в ответ отметили, что предложенный адвокатами Януковича вариант допроса свидетелей невозможен, поскольку целью такого допроса является привлечение компетентных органов РФ для влияния на судебное заседание.
"Защита, понимая неотвратимость судебных прений и приговора суда, имеет целью, прежде только, не услышать собственных свидетелей, а привлечь как участника данного процесса должностных лиц Российской Федерации, представители власти которой обвиняются в посягательстве на территориальную целостность нашего государства, дабы дать возможность компетентным органам РФ повлиять на ход и время судебного рассмотрения данного уголовного производства " , - отметил прокурор.
Сейчас суд рассматривает ходатайство со стороны адвокатов Януковича, которые они подали во вторник через канцелярию суда.
В частности, суд уже удовлетворил ходатайство о допросе дополнительных свидетелей, а именно - Дмитрия Иванцова, Валерия Логовской, Владимира Павленко и др.
По Иванцова суд отметил, что его допрос возможен через видеосвязь только без привлечения компетентных органов РФ.
Напомним, 18 марта Николай Азаров выразил готовность свидетельствоватьпо делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, планирует завершить рассмотрение 18-19 апреля .