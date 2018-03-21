Нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил, что действия внефракционного депутата Надежды Савченко подпадают под уголовное законодательство и она должна объяснить в суде, зачем создавала "искусственную реальность". Тетерук: Я не верю, что Савченко удастся избежать заслуженного наказания через имитацию болезни Фото: Андрій Тетерук / Facebook "Это был бы очень интересный для нее путь избежать наказания за подготовку и планирование преступления путем имитации своей психической болезни. То что человек дурной, не значит, что он болен. По моему мнению, она должна доказать свою невиновность исключительно в суде. И суду пускай поясняет, почему она считает себя великим конспирологом создания какой-то искусственной реальности и так далее", – рассказал он.Нардеп отметил ,что все действия подпадают под статьи уголовного законодательства."За это придется нести ответственность. Я не верю, что ей удастся избежать заслуженного наказания через имитацию болезни. Она будет сидеть в тюрьме, если наши правоохранительные органы смогут аккумулировать все доказательства и убедить судью признать ее виновной", – подытожил Тетерук.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот же день Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". По словам Луценко, видео по делу Савченко "шокирует все общество".Савченко утверждает, что придумывала сюрреалистические сценарии убийства высшего руководства Украины, чтобы сделать политическую провокацию. Также она заявила, что ее три раза предупреждали о готовящемся по приказу с Банковой покушении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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