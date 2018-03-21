Монахи были бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской области

"О сестру Марию Баран из монастыря в Великих Борках начали говорить в 2004 году. Она как будто слышала голос Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и отдельных святых. Некоторые" письмо "записывал отец Планчак. Священник подтверждал их достоверность и происхождения от Бога, не имея на это полномочий, о чем официально заявили в Синоде УГКЦ " , - говорится в сообщении на официальном сайте Украинской греко-католической церкви.

Во время проверок монастыря было обнаружено много нарушений дисциплины. Часть монахов не соблюдали устав, а в деятельности руководствовалась указаниями "пророчицы". Для окончательных выводов в монастыре работала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что те, кто распространяет указания "пророчицы", манипулируют понятиями монашеского послушания и духовного руководства.

После выводов комиссии состоялась реорганизация монастыря Святого Теодора Студита. Зато часть монахов не приняла замечаний церковной власти и отказалась ее слушать. Они продолжали нарушать монашеские правила и окончательно незаконно поселились в с. Посич Ивано-Франковской области.

"После соответствующих предупреждений девять монахов были удалены из монашеской состояния. Это решение лично утвердил Римский Первосвященник" , - говорится в сообщении на сайте УГКЦ.