"Пожалел, что время потратил". Лукашенко поделился впечатлениями от просмотра "Матильды" и "Смерти Сталина"
21.03.2018 15:41
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что пожалел о
времени, потраченном на просмотр фильмов "Матильда" и "Смерть
Сталина". Об этом он рассказал на встрече с молодежью 20 марта,
сообщает агентство БЕЛТА. "У меня такое подозрение, что умышленно
устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один,
ни второй того не заслуживает. Я даже пожалел, что время потратил",
– заявил Лукашенко. В "Матильде" президент Беларуси отметил
"красивые съемки", а "Смерть Сталина" назвал "дешевой комедией".
| Лукашенко посмотрел "Смерть Сталина" и "Матильду" Фото:
ЕРА Фильм "Матильда" об отношениях цесаревича Николая с балериной
Матильдой Кшесинской вызвал большой резонанс в РФ. В
стране состоялись массовые протесты православных организаций против
выхода фильма. В день премьеры в Санкт-Петербурге 23
октября 15 противников фильма пришли под кинотеатр с
портретами и иконами Николая II. В Москве 24 октября задержали
семь протестующих. Фильм "Смерть Сталина" основан на
одноименном комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робина. Сюжет ленты
строится вокруг борьбы за власть в СССР, развернувшейся после
смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Главные роли в фильме исполнили
Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Майкл Пейлин, Руперт Френд, Ольга
Куриленко.видео Видео:
Информационное агентство БелТА / YouTube