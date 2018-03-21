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Савченко подал в суд в связи с исключением из комитета по нацбезопасности
21.03.2018 15:44
Савченко подал в суд в связи с исключением из комитета по нацбезопасности
"Невозможно исключить члена комитета по комитета"
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко обратилась в главный Суд с просьбой отменить решение парламента о ее исключении из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Савченко подал в суд в связи с исключением из комитета по нацбезопасности Фото: strana.ua

"Сегодня мной было подано административный иск в высший Суд о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны ... Невозможно исключить члена комитета по комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета ", - написала Савченко в Facebook.

Напомним, что  Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Добавим, что Савченко назвала исключение из комитета преступлением . По ее словам,  не имеет юридической законной процедуры исключить члена из Комитета.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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