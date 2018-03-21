Внефракционный нардеп Надежда Савченко считает, что Верховная Рада Украины исключила ее из комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны незаконно. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 15 марта Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности Фото: ЕРА Она заявила, что решение ВР является незаконным и подлежит отмене, "поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют"."Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", – добавила она. https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1560961934001101 15 марта Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности.До голосования за исключение Савченко из комитета присутствующий в Раде генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп планировала провести террористический акт в здании украинского парламента.В этот же день Луценко направил в Верховную Раду представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Регламентный комитет рассмотрит его утром 22 марта Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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