Все подразделения ГМС уже обеспечены ресурсами для оформления ID-карты

Изменения внесены в постановление Кабмина №302 от 25 марта 2015 года. Из нее исключены положения, которое предусматривает, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжечки, пишет Lb.ua .

В пояснительной записке к постановлению указано, что такое решение принимается, поскольку подразделения Миграционной службы уже в полном объеме обеспечены такими материально-техническими ресурсами.

По данным Министерства внутренних дел, которое разработало проект постановления, по 13 февраля 2018 оформлено 1542538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карты.