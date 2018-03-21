Сводка Новостей
- Порошенко подписал запрет на допуск лиц с оружием в здания госорганов власти
- Барских позировал в калифорнийской пустыне
- Кабмин запретил оформлять паспорта в форме книги
- Савченко через суд требует отменить решение Рады об исключении ее из комитета по нацбезопасности
- Савченко подал в суд в связи с исключением из комитета по нацбезопасности
|Барских позировал в калифорнийской пустыне
|21.03.2018 15:57
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И только облака будут проплывать...Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max * barskih) 19 Мар 2018 в 2:15 PDT
Единение... * by @olegbogdancomПубликация от Макс Барских / Max Barskih (@max * barskih) 19 Мар 2018 в 12:25 PDT
Силуэты контрастов * by @anastasiaandrushkoПубликация от Макс Барских / Max Barskih (@max * barskih) 18 Мар 2018 в 10:35 PDT
Авторы фотосета – Олег Богдан и Анастасия Андрушко.Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился 8 марта 1990 года в Херсоне.В Киеве он поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".Карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд – 2" на "Новом канале".
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