Украинский певец Макс Барских обнародовал снимки, сделанные в американском штате Калифорния. Барских: И только облака будут проплывать Фото: max_barskih / Instagram "И только облака будут проплывать", – подписал он один из снимков. И только облака будут проплывать... Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max * barskih) 19 Мар 2018 в 2:15 PDT Единение... * by @olegbogdancom Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max * barskih) 19 Мар 2018 в 12:25 PDT Силуэты контрастов * by @anastasiaandrushko Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max * barskih) 18 Мар 2018 в 10:35 PDT Авторы фотосета – Олег Богдан и Анастасия Андрушко.Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился 8 марта 1990 года в Херсоне.В Киеве он поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".Карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд – 2" на "Новом канале". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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