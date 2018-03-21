Погода, Новости, загрузка...
Барских позировал в калифорнийской пустыне
21.03.2018 15:57
Украинский певец Макс Барских обнародовал снимки, сделанные в американском штате Калифорния. Барских: И только облака будут проплывать Фото: max_barskih / Instagram "И только облака будут проплывать", – подписал он один из снимков.

И только облака будут проплывать...

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max * barskih) 19 Мар 2018 в 2:15 PDT

Единение... * by @olegbogdancom

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max * barskih) 19 Мар 2018 в 12:25 PDT

Силуэты контрастов * by @anastasiaandrushko

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max * barskih) 18 Мар 2018 в 10:35 PDT
Авторы фотосета – Олег Богдан и Анастасия Андрушко.Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился 8 марта 1990 года в Херсоне.В Киеве он поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".Карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд – 2" на "Новом канале".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить