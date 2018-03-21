У нас є гарна новина. Аеропорт "Бориспіль", офіс залучення інвестицій та Мінінфраструктури ефективно завершили перемовини з Ryanair. Чекаємо, що до кінця тижня угоду з #Ryanair буде підписано.
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|Гройсман анонсировал договор с Ryanair до конца недели
|21.03.2018 16:24
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По словам Гройсмана, "Борисполь" уже завершил переговоры с авиаперевозчикомПремьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что подписание договора аэропорту "Борисполь" с ирландским лоукостером Ryanair ожидается до конца недели.
Фото: EPA
"Ожидаем, что до конца недели соглашение" Борисполя "с Ryanair будет подписано", - сказал глава правительства.
По его словам, "Борисполь" уже завершил переговоры с авиаперевозчиком.
Как известно, 15 февраля г лавный адвокат и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек заявил, что Украина станет новым направлением для лоукост авиакомпании , а рейсы начнут выполнять с осени 2018 года.
В среду вечером, 21 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился первый самолет ирландского лоукостера Ryanair.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян рассказал, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе.