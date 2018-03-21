По словам Гройсмана, "Борисполь" уже завершил переговоры с авиаперевозчиком

"Ожидаем, что до конца недели соглашение" Борисполя "с Ryanair будет подписано", - сказал глава правительства.

По его словам, "Борисполь" уже завершил переговоры с авиаперевозчиком.

Посмотреть изображение в Твиттере Volodymyr Groysman ✔@VGroysman Volodymyr Groysman✔@VGroysman У нас є гарна новина. Аеропорт "Бориспіль", офіс залучення інвестицій та Мінінфраструктури ефективно завершили перемовини з Ryanair. Чекаємо, що до кінця тижня угоду з #Ryanair буде підписано. 65

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Как известно, 15 февраля г лавный адвокат и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек заявил, что Украина станет новым направлением для лоукост авиакомпании , а рейсы начнут выполнять с осени 2018 года.

В среду вечером, 21 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился первый самолет ирландского лоукостера Ryanair.