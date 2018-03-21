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Гройсман анонсировал договор с Ryanair до конца недели
21.03.2018 16:24
Гройсман анонсировал договор с Ryanair до конца недели
По словам Гройсмана, "Борисполь" уже завершил переговоры с авиаперевозчиком
Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что подписание договора аэропорту "Борисполь" с ирландским лоукостером Ryanair ожидается до конца недели.
Гройсман анонсировал договор с Ryanair до конца недели Фото: EPA

"Ожидаем, что до конца недели соглашение" Борисполя "с Ryanair будет подписано", - сказал глава правительства.

По его словам, "Борисполь" уже завершил переговоры с авиаперевозчиком.

 

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Volodymyr Groysman ✔@VGroysman
 

У нас є гарна новина. Аеропорт "Бориспіль", офіс залучення інвестицій та Мінінфраструктури ефективно завершили перемовини з Ryanair. Чекаємо, що до кінця тижня угоду з #Ryanair буде підписано.

12:02 - 21 мар. 2018 г.
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Как известно, 15 февраля г лавный адвокат и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек заявил, что Украина станет новым направлением для лоукост авиакомпании , а рейсы начнут выполнять с осени 2018 года.

В среду вечером, 21 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился первый самолет ирландского лоукостера Ryanair.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян рассказал, что  переговоры с лоукостером Ryanair  находятся на завершающем этапе.

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