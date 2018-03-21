На слухи об уходе Сергея Лаврова с должности министра иностранных дел РФ не стоит обращать внимания, отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Лавров возглавляет российский МИД с 2004 года Фото: ЕРА Песков призвал поздравить Лаврова с днем рождения (21 марта ему исполнилось 68 лет) и не "обращать внимания на спекуляции".Сегодня RTVI со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел РФ сообщило, что Лавров не войдет в состав нового правительства, которое сформирует после выборов президент РФ Владимир Путин. Лавров, согласно полученной информации, может занять одну из почетных должностей, например, в Совете безопасности России.Лавров возглавляет российский МИД с 2004 года. До этого с 1994-го он был постоянным представителем России в ООН. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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