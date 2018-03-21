На слухи об уходе Сергея Лаврова с должности министра иностранных
дел РФ не стоит обращать внимания, отметил пресс-секретарь
президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Лавров возглавляет
российский МИД с 2004 года Фото: ЕРА Песков призвал поздравить
Лаврова с днем рождения (21 марта ему исполнилось 68 лет) и не
"обращать внимания на спекуляции".Сегодня RTVI со ссылкой на
источники в министерстве иностранных дел РФ сообщило, что Лавров не
войдет в состав нового правительства, которое сформирует после
выборов президент РФ Владимир Путин. Лавров, согласно полученной
информации, может занять одну из почетных должностей, например, в
Совете безопасности России.Лавров возглавляет российский МИД с 2004
года. До этого с 1994-го он был постоянным представителем России в
ООН.
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