Сводка Новостей
- Кабмин запретил оформлять внутренние паспорта в виде книжки
- Больше всего в 2017 году к власти Польши обратилось искателей убежища из России и Украины
- Суд под делу Януковича отказался допросить Порошенко, Эштон, Штайнмайера и Сикорского
- ЕС может ввести санкции против Украины за непринятия стандарта BEPS
- ZIK заявил, что готовится силовой захват телеканала
|Минобороны России заявило о договоренности с руководителями НАТО о первой встрече с 2014 года
|21.03.2018 16:32
|
Согласно сообщению российского Минобороны, инициатива проведения встречи была высказана со стороны НАТОМинобороны РФ в среду сообщило о достижении договоренности относительно личной встречи начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти.
Фото:i.lb.ua
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Согласно сообщению российского Минобороны, инициатива проведения встречи была высказана со стороны НАТО.
"21 марта по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти <...> Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи", - сообщили в Минобороны.
О дате и месте проведения встречи не сообщается.
Еще в начале года американское издание BuzzFeed обнародовало информацию о якобы запланированной на январь личной встрече Скапарротти и Герасимова. Самые высокие военные руководители Альянса и РФ не общались ни разу с 2014 года.
Тогда в пресс-центре штаб-квартиры НАТО отметили, что Альянс не менял стратегию России, но использует военные линии коммуникации.
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс реагирует на агрессивную модель поведения России, которая продолжает попытки разделить союзников.