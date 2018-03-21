"Полнолуние". Артем Пивоваров презентовал клип. Видео
21.03.2018 16:37
Украинский певец Артем Пивоваров обнародовал на своем канале в
YouTube клип на песню "Полнолуние". Режиссеры ролика – Дима
Манифест и Дмитрий Шмурак. Главные роли в клипе исполнили модель
Юлия Коханова и сам Пивоваров. Сюжет как таковой отсутствует.
Исполнитель и модель появляются на разных локациях: в театре,
отеле, ночном клубе. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | Пивоваров снялся в собственном ролике Скриншот:
Артем Пивоваров / YouTube видео
Видео: Артем Пивоваров / YouTube