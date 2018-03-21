|
Вспышка кори в Украине продолжается – Минздрав
|
21.03.2018 16:45
|
С начала 2018 года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро
детей и двое взрослых, заявили в Министерстве здравоохранения
Украины. В Минздраве Украины призвали вакцинироваться от кори Фото:
EPA "С середины февраля наблюдалось постепенное уменьшение
количества новых случаев болезни. В то же время, вспышка кори
продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья
Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701
человек (260 взрослых и 441 ребенок)", – сказано в
сообщении.Отмечается, что только в течение одиннадцати недель 2018
года корью заболели 7 тыс. 752 человека – 2 тыс. 687
взрослых и 5 тыс. 65 детей."Госпитализированы 5 тыс. 352 человек. С
начала года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и
двое взрослых. Больше только людей заболели корью в
Ивано-Франковской (1662), Закарпатской (1396), Одесской (1110),
Черновицкой (740), Львовской (656) областях. Наименьшее количество
случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5),
Харьковской (9), Херсонской (13) областях", – добавили в
Минздраве.В министерстве подчеркивают, что только повсеместная
вакцинация может остановить вспышку кори в стране.27 февраля 2018
года директор Центра общественного здоровья Министерства
здравоохранения Украины Владимир Курпита заявлял, что ситуация
с заболеваемостью корью стабилизируется.При этом 5 марта
пресс-служба департамента здравоохранения Закарпатской областной
госадминистрации сообщала, что за последнюю неделю в
Закарпатье зарегистрировано 158 случаев кори, что на 7% больше, чем
за предыдущую.13 марта в Минздраве заявляли, что в Украине
уменьшается число новых случаев заболевания
корью.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание.
Основные симптомы болезни: высокая температура, воспаление
слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей,
конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация.
Morbillivirus – вирус кори – очень заразен, он быстро
передается воздушно-капельным путем. Этот вирус может жить в
воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной
человек покинул помещение. Девять из 10 неиммунизированных людей,
контактирующих с больным, будут заражены.Это
заболевание является одной из главных причин детской
смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно 30–40 млн детей болеют корью, более 800 тыс. умирают от
инфекции и ее осложнений. Единственным действенным способом
профилактики кори является вакцинация.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира