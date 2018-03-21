Правительству поручено разработать и внести на рассмотрение депутатов ряд проектов законов, в частности "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал приказ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 марта СНБО одобрил законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений" и предложила Президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, соответствующим решением Совбеза правительства также поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда проектов законов, в частности "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде только граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки.

Кроме того, Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Правительство также должно обеспечить в месячный срок совершенствования механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, разрешения соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов.

СНБО также поручил Кабмину утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года, предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде только граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину.

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесение сведений о иностранцев или лиц без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестра; порядок информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе по осуществлению верификации и идентификации личности; порядок заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности при проверке оснований для въезда в Украину, продление срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.