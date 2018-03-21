Сторона обвинения по делу экс-беркутовцев, подозреваемых в расстрелах на Майдане, заявила о возможном конфликте интересов, поскольку их адвокат Александр Горошинский также представляет интересы беглого экс-президента Виктора Януковича. Однако Святошинский районный суд Киева отказался отстранить адвоката. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Горошинского не отстранили от дела экс-беркутовцев, несмотря на конфликт интересов Фото: Ukrainian Bar Association / Facebook Сторона обвинения заявила о возможном конфликте интересов, поскольку Горошинский также представлял интересы беглого экс-президента Виктора Януковича на слушаниях о применении к нему процедуры заочного досудебного расследования, а также по делу о расстрелах на Майдане, которое рассматривает Печерский районный суд Киева.21 ноября 2017 года Святошинский районный суд Киева продлил срок бытие под стражей пяти экс-беркутовцам: Сергею Тамтуреы, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Олегу Янишевскому и Александру Маринченко.Сотрудники "черной роты" "Беркута" Тамтура и Маринченко были задержаны в Киеве 23 февраля 2015 года. В марте–апреле 2014 года были задержаны другие экс-сотрудники этой спецроты – Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – экс-беркутовец Янишевский.Всего по делу о расстреле Евромайдана были арестованы 16 беркутовцев и пять сотрудников СБУ. По данным Генпрокуратуры, на Майдане были расстреляны "Беркутом" 48 активистов.Против Януковича в Украине открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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